Champions League, la sede della finale a rischio: cosa sta succedendo! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un evento sta scombussolando le vite di molte persone e non è il Covid. Si tratta della possibile guerra che potrebbe partire da un momento all’altro tra Russia e Ucraina. Le due nazioni sembrano seriamente intenzionate a dar vita a tutto ciò e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Champions League finale San PietroburgoConcentrandoci sul calcio, l’avvio di una possibile guerra al confine tra Russia e Ucraina potrebbe far spostare la sede della finale di Champions League, fissata a San Pietroburgo, per la terza volta consecutiva. L’alternativa più plausibile è il Wembley di Londra, già sede della finale dell’Europeo. LEGGI ANCHE: La Juve ha deciso, lo farà con ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un evento sta scombussolando le vite di molte persone e non è il Covid. Si trattapossibile guerra che potrebbe partire da un momento all’altro tra Russia e Ucraina. Le due nazioni sembrano seriamente intenzionate a dar vita a tutto ciò e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.San PietroburgoConcentrandoci sul calcio, l’avvio di una possibile guerra al confine tra Russia e Ucraina potrebbe far spostare ladi, fissata a San Pietroburgo, per la terza volta consecutiva. L’alternativa più plausibile è il Wembley di Londra, giàdell’Europeo. LEGGI ANCHE: La Juve ha deciso, lo farà con ...

Advertising

juventusfc : Lo STARTING XI dei bianconeri per la serata di UEFA Champions League! #VillarrealJuve #JuveUCL - OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - CB_Ignoranza : C’ha messo 32 secondi per segnare il primo gol in Champions League, al primo pallone toccato in carriera nella comp… - imepicbrozo77 : RT @marifcinter: #Inter, gli impegni dei prossimi 2 mesi: Genoa Inter Milan-Inter (Coppa Italia andata) Inter-Salernitana Liverpool-Inte… - sBinottoFC : Vlahovic in 30 secondi ha raggiunto la metà dei gol di Bernardeschi in Champions League dal 2017 -