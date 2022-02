Champions League: finale a San Pietroburgo a rischio, Uefa osserva la situazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La sede di San Pietroburgo come luogo della finale di Champions League del 2022, il prossimo 28 maggio, è a rischio. Ne sono convinti i media inglesi, e la Uefa è in effetti in posizione di attesa, vista l’evoluzione delle ultime ore della crisi Russia-Ucraina. Nella giornata di ieri, martedì 22 febbraio, a Nyon, a quanto apprende l’ANSA, si è tenuto un meeting operativo dei dirigenti delle competizioni. La situazione é “monitorata e seguita da vicino”, ma per una decisione finale il presidente Aleksander Ceferin attende ancora. Si guarda all’evoluzione della crisi, alle mosse dell’UE, alla decisione della Fifa dopo che la Polonia si è detta contraria a giocare a Mosca lo spareggio mondiale il prossimo 24 marzo. Un cambio di sede è possibile anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La sede di Sancome luogo delladidel 2022, il prossimo 28 maggio, è a. Ne sono convinti i media inglesi, e laè in effetti in posizione di attesa, vista l’evoluzione delle ultime ore della crisi Russia-Ucraina. Nella giornata di ieri, martedì 22 febbraio, a Nyon, a quanto apprende l’ANSA, si è tenuto un meeting operativo dei dirigenti delle competizioni. Laé “monitorata e seguita da vicino”, ma per una decisioneil presidente Aleksander Ceferin attende ancora. Si guarda all’evoluzione della crisi, alle mosse dell’UE, alla decisione della Fifa dopo che la Polonia si è detta contraria a giocare a Mosca lo spareggio mondiale il prossimo 24 marzo. Un cambio di sede è possibile anche ...

