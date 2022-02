Champions League: Elanga salva lo United in casa dell'Atletico, pari tra Benfica e Ajax (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa sera si sono conclusi gli ottavi di finale di andata di Champions League. La serata è stata contraddistinta dai due pareggi tra Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax. Ecco i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa sera si sono conclusi gli ottavi di finale di andata di. La serata è stata contraddistinta dai due pareggi traMadrid-Manchester. Ecco i...

Advertising

juventusfc : Lo STARTING XI dei bianconeri per la serata di UEFA Champions League! #VillarrealJuve #JuveUCL - OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague: #Elanga salva lo #United in casa dell'#Atletico, pari tra #Benfica e #Ajax - sportli26181512 : Atletico Madrid-Manchester United: video, gol e highlights: Pareggio sofferto per i Red Devils, che strappano l'1-1… -