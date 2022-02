Champions League calcio, serata di pareggi: il Manchester United riacciuffa l’Atletico, Benfica-Ajax 2-2 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è completato il quadro dell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022 di calcio. Nella serata odierna sono arrivati due pareggi, che tengono in bilico il discorso qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Atletico Madrid e Manchester United hanno pareggiato per 1-1 al Wanda Metropolitano. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 7? con Joao Felix su invito di Renan Lodi, gli inglesi hanno poi trovato la via del gol all’80mo minuto con Elanga su spunto di Fernandes. Pirotecnico 2-2 tra Benfica e Ajax. Gli olandesi passano in vantaggio con Tadic al 18?, ma otto minuti più tardi l’autorete di Haller permette ai portoghesi di impattare. Al 29? è lo stesso Haller a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è completato il quadro dell’andata degli ottavi di finale della2022 di. Nellaodierna sono arrivati due, che tengono in bilico il discorso qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Atletico Madrid ehannoato per 1-1 al Wanda Metropolitano. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 7? con Joao Felix su invito di Renan Lodi, gli inglesi hanno poi trovato la via del gol all’80mo minuto con Elanga su spunto di Fernandes. Pirotecnico 2-2 tra. Gli olandesi passano in vantaggio con Tadic al 18?, ma otto minuti più tardi l’autorete di Haller permette ai portoghesi di impattare. Al 29? è lo stesso Haller a ...

Advertising

juventusfc : Lo STARTING XI dei bianconeri per la serata di UEFA Champions League! #VillarrealJuve #JuveUCL - OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - evertvankuijk : @AdvanOosten 'Haller non basta all'Ajax: Yaremchuk pareggia per il Benfica e per l'Ucraina' - #BenficaAjax 2-2 - sportli26181512 : Champions League, parità al Wanda: Atletico-United termina 1-1: Quando la sconfitta sembrava inevitabile, Ralf Rang… -