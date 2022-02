Cervinara e San Martino rialzano la testa | associazioni in piazza per messaggio di legalità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – A seguito degli ultimi tragici episodi verificatisi nei Comuni di SanValle Caudina e, lee le Istituzioni presenti nei suddetti territori organizzano una manifestazione con lo scopo di suscitare una reazione all’interno delle due comunità colpite. L’evento sarà strutturato in due tappe. La prima sarà una marcia silenziosa condotta dalledi entrambi i Comuni, che avrà luogo ain data 27 febbraio 2022, e la seconda sarà un evento sullache si terrà a SanV.C tra il 20 e il 21 marzo 2022. L’appuntamento per il corteo silenzioso del 27 febbraio è alle 17:30 davanti alla Villa Comunale di(AV), da cui si darà il via alla marcia che ...