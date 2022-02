Advertising

fisco24_info : Censure in paesi arabi per film con attrice Israele ex-soldato: 'Assassinio sul Nilo' aprirebbe a normalizzazione c… - p_flavia : Certo che se Achille parteciperà davvero all'Eurovision mi immagino già le censure a cui andrà incontro in vari Pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Censure paesi

Agenzia ANSA

... l'adattamento cinematografico di un romanzo di Agatha Christie appena uscito anche in Italia, sta suscitando polemiche edopo essere stato proiettato in Egitto e in altriarabi perché ...... prenderci la libertà di parola indispensabile alla loro esposizione, senza auto -. Dato ... milioni di uomini e di donne hanno vissuto da noi in Italia un periodo, unico nella storia dei..."Assassinio sul Nilo", l'adattamento cinematografico di un romanzo di Agatha Christie appena uscito anche in Italia, sta suscitando polemiche e censure dopo essere stato proiettato in Egitto e in altr ...E diffondere così informazioni sul sesso in Paesi in cui sono forti censura e repressione (di Stato e familiare) per un tema che è tabù per eccellenza. In questa storia che spazia geograficamente tra ...