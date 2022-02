Censimento alberi monumentali | la nota stampa dell’assessore all’Ambiente

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato avviato, con determina dirigenziale numero 1 del 22/02/2022, ilper individuare su tutto il territorio comunale gli, per redigere un elenco di esemplari corredato da scheda di identificazione e di materiale documentale e fotografico. Per questo sul sito web del comune sarà presente la scheda di segnalazione affinché cittadini, associazioni, scuole, enti, strutture periferiche del Corpo forestale dello stato, Direzioni regionali e Soprintendenze possano inviare segnalazioni ritenute utili per la formazione dell’elenco e l’indirizzo mail a cui inviarle. All’esito delle attività l’elenco sarà trasmesso alla Regione Campania per l’attribuzione del carattere dità di ogni singolo elemento. Va chiarito, in ogni caso e per evitare eventuali sterili ...