C’è un clima nuovo nella magistratura Il libro di Nordio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Parlando a Taormina nel settembre del 2021, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha deplorato la perdita di fiducia degli italiani; ha annunciato una serie di riforme radicali, e ha aggiunto che queste non saranno sufficienti senza un qualcosa “di più nobile e più alto”. Ma soprattutto ha pronunciato una frase terribile: “Dobbiamo fare di tutto perché il giudice torni a essere con quella statura che la Costituzione gli chiede nel momento del giuramento. L’art. 54 chiede disciplina e onore”. Perché sono parole terribili? Perché Cartabia non ha detto che i magistrati devono “mantenere” quell’alta statura, ma che devono recuperarla. Il che significa che l’hanno perduta. Nessun guardasigilli si era mai espresso in termini così severi in questi ultimi venticinque anni. Eppure da tempo gli italiani avevano perduto la fede, e anche la ...