«Caveman» | in profondità dove la solitudine si fa scudo nell’arte

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) «È presente in me una fobia: incappare in mondi umani che avranno il potere di imprigionarmi. Questa paura crea in me il bisogno di fuggire in postisolo la natura comanda, madre o matrigna che sia». Nel ventre del pianeta, in una grotta delle Alpi Apuane a 650 metri di, uno scultore scappa dal mondo, dalla massa, e trova un rifugio. Ha in mente un’impresa, realizzare «Il gigante nascosto», un’enorme statua praticamente invisibile al resto dell’umanità. Con le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.