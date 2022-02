Caso Open, Senato si appella alla Consulta. Renzi: 'Non fuggo, fare politica non è reato' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 167 sì e 76 no. I Dem in Aula hanno votato a favore della relazione della Giunta per le Immunità insieme al centrodestra, sull'inchiesta che vede coinvolto il leader di Italia viva, indagato per ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 167 sì e 76 no. I Dem in Aula hanno votato a favore della relazione della Giunta per le Immunità insieme al centrodestra, sull'inchiesta che vede coinvolto il leader di Italia viva, indagato per ...

Advertising

fattoquotidiano : CASO OPEN / VOTANO TUTTI IN FAVORE DI RENZI A parte i 5 stelle e Leu (Pietro Grasso) hanno tutti votato a favore d… - ilriformista : Altro che “passo indietro”, abbiamo altre carte e video sul caso: è arrivata una lettera dell’avvocato di #Ranucci… - fattoquotidiano : Caso Open, il Senato vota contro i pm di Firenze: - laura_ceruti : RT @skipper_66: Strano silenzio su Twitter ( ma forse non troppo) sul voto del Senato sul conflitto di attribuzione sul caso #Open. Non è l… - ocagiulietta : RT @CristinaMolendi: “Io non auguro a nessuno di voi di subire ciò che ho subito io in questa vicenda” Grande @matteorenzi sul caso #Open h… -