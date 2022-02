Caso Mandia | nuova nota del legale della famiglia | Punizioni primitive nel college hanno provocato il suicidio

Advertising

mattino5 : Dal caso di Claudio Mandia, il giocane trovato senza vita in un college americano, alla morte di Lilly, fino agli u… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Caso Claudio #Mandia, parla la polizia di Mount Pleasant: è morto impiccato. Il capo del dipartimento a nord di NY ci… - LaVocediNewYork : Caso Claudio #Mandia, parla la polizia di Mount Pleasant: è morto impiccato. Il capo del dipartimento a nord di NY… -

Parla di " misure primitive " quale "causa diretta del suicidio di Claudio mentre era rinchiuso in isolamento" la famiglia di Claudio, il giovane di Battipaglia morto in un college negli States alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, e si conferma nel comunicato diffuso dall'avvocato americano che si trova a New York, ...Le indagini sultuttavia, sono tutt'ora in corso. Claudio si è tolto la vita I risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Claudionon sono ancora arrivati, ma sembra che lo studente ...Parla di “misure primitive” quale “causa diretta del suicidio di Claudio mentre era rinchiuso in isolamento" la famiglia di Claudio Mandia, il giovane di Battipaglia morto in un college negli States a ...Funerali Mandia, atteso in settimana il rientro della salma da New York di Claudio. Li celebrerà don Ezio Miceli nella chiesa della "Speranza" ...