Caso David Rossi, il pm Nicola Marini: «Sul suo pc 35 file con la parola “suicidi”» – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alle 11.15 di oggi, 23 febbraio, è cominciata l’audizione di Nicola Marini, procuratore del tribunale di Siena, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio. Marini è stato uno dei pm che ha indagato sulla morte del manager insieme a Nastasi e Natalini: sentito oggi, ha spiegato come sono andati i fatti secondo lui. «Questo procedimento per ben due volte è stato valutato dal gip. Il gip è giunto a una conclusione per ben due volte e cioè che il fatto non sussiste rispetto all’ipotesi di istigazione al suicidio. Se ci fosse stato un solo elemento concreto al quale agganciare un’ipotesi da investigare diversa da quella ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alle 11.15 di oggi, 23 febbraio, è cominciata l’audizione di, procuratore del tribunale di Siena, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio.è stato uno dei pm che ha indagato sulla morte del manager insieme a Nastasi e Natalini: sentito oggi, ha spiegato come sono andati i fatti secondo lui. «Questo procedimento per ben due volte è stato valutato dal gip. Il gip è giunto a una conclusione per ben due volte e cioè che il fatto non sussiste rispetto all’ipotesi di istigazione alo. Se ci fosse stato un solo elemento concreto al quale agganciare un’ipotesi da investigare diversa da quella ...

