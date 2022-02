Cartabianca, Mauro Corona contro le Olimpiadi a Pechino: “Se non va bene quello che dico, la finiamo qui”. Interviene Bianca Berlinguer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mauro Corona più polemico del solito ieri 22 febbraio a CartaBianca. Eccezionalmente lo scrittore e alpinista è intervenuto non ad inizio puntata (per lasciare spazio alle vicende della Russia-Ucraina) bensì verso la metà. Commentando le Olimpiadi invernali di Pechino, Corona ha detto: “Sono dispiaciuto: non si possono dare le Olimpiadi ad una Nazione dove i diritti umani sono calpestati. Poi, lo sponsor ufficiale erano gomme da automobili che hanno inquinato tutto. Terza cosa, personale, la 50 km l’hanno ridotta a 30km per il freddo (-17° gradi, tanto che ad un atleta si è congelato il pene, ndr)”. “Li ha mai fatti 50 km?”, ha chiesto la conduttrice cercando di cambiare argomento. “Come no, 30, 40 km. Io ero un fondista! Lo sport è una roba seria – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)più polemico del solito ieri 22 febbraio a. Eccezionalmente lo scrittore e alpinista è intervenuto non ad inizio puntata (per lasciare spazio alle vicende della Russia-Ucraina) bensì verso la metà. Commentando leinvernali diha detto: “Sono dispiaciuto: non si possono dare lead una Nazione dove i diritti umani sono calpestati. Poi, lo sponsor ufficiale erano gomme da automobili che hanno inquinato tutto. Terza cosa, personale, la 50 km l’hanno ridotta a 30km per il freddo (-17° gradi, tanto che ad un atleta si è congelato il pene, ndr)”. “Li ha mai fatti 50 km?”, ha chiesto la conduttrice cercando di cambiare argomento. “Come no, 30, 40 km. Io ero un fondista! Lo sport è una roba seria – ha ...

