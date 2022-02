Carta europea della disabilità, è ora possibile richiederla sul sito dell’Inps. Ecco chi può presentare domanda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il messaggio 22 febbraio 2022, n. 853, l’INPS comunica che è disponibile il servizio online per richiedere la Carta europea della disabilità. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il messaggio 22 febbraio 2022, n. 853, l’INPS comunica che è disponibile il servizio online per richiedere la. Lapuò essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone conabilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Carta europea della disabilità, è ora possibile richiederla sul sito dell’Inps. Ecco chi può presentare domanda - InfoFiscale : Disability Card, dall'INPS le istruzioni per richiedere la Carta europea della disabilità - vediamocitv2000 : RT @tg2000it: #Disabilita da oggi possibile fare richiesta, tramite portale @INPS_it di Carta #CED per accesso a servizi e agevolazioni i… - giuliog : RT @tg2000it: #Disabilita da oggi possibile fare richiesta, tramite portale @INPS_it di Carta #CED per accesso a servizi e agevolazioni i… - TV2000it : RT @tg2000it: #Disabilita da oggi possibile fare richiesta, tramite portale @INPS_it di Carta #CED per accesso a servizi e agevolazioni i… -