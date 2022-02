Carrozzerie auto - Bicolor che passione: sempre più in voga nel 2021 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Two is megl che one (due è meglio di uno), recitava il fortunato spot televisivo di un gelato bi-gusto ironizzando sull'inglese maccheronico del protagonista. Potremmo dire lo stesso per i colori delle auto: secondo uno studio della Ppg azienda che fornisce l'automotive di tecnologie per la verniciatura e la finitura delle Carrozzerie la tinta Bicolore è infatti sempre più in voga tra gli automobilisti. Nel 2021 la domanda è aumentata, assieme alla richiesta, più generale, di tinte personalizzate. Della serie: l'importante è distinguersi. Si guarda al passato. "Insieme a colori speciali su richiesta, trasparenti colorati, triplo strato e finiture opache, le tinte Bicolore riflettono meglio i gusti e la personalità dei proprietari ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Two is megl che one (due è meglio di uno), recitava il fortunato spot televisivo di un gelato bi-gusto ironizzando sull'inglese maccheronico del protagonista. Potremmo dire lo stesso per i colori delle: secondo uno studio della Ppg azienda che fornisce l'motive di tecnologie per la verniciatura e la finitura dellela tintae è infattipiù intra glimobilisti. Nella domanda è aumentata, assieme alla richiesta, più generale, di tinte personalizzate. Della serie: l'importante è distinguersi. Si guarda al passato. "Insieme a colori speciali su richiesta, trasparenti colorati, triplo strato e finiture opache, le tintee riflettono meglio i gusti e la personalità dei proprietari ...

