Caro gasolio, la protesta degli autotrasportatori: Pontina bloccata da tir e camion (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Latina – Prosegue la protesta degli autotrasportatori per il Caro gasolio. Anche oggi sulla Pontina all'altezza con l'incrocio con la Migliara 53 è in atto una manifestazione dei camionisti bloccati sul tratto di strada per una manifestazione pacifica che sta, inevitabilmente, creando disagi alla viabilità. Già da ieri gli autotrasportatori hanno manifestato bloccando la Pontina e ancora adesso stazionano all'altezza della rotonda all'incrocio con la via Migliara 53. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latinailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

