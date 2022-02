(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una trentina di autotrasportatori calabresi, aderenti all'Astra, hanno attuato stamane un sit - pacifico nei pressi dello svicolo autostradale di Gioia Tauro per protestare contro ilgasolio che ...

- Prosegue sull'A1, nel trattato casertano compreso tra Capua e Caianello, la protesta dei camionisti contro ilcarburante, iniziata nella tarda serata di ieri con un blocco che ha interessato ...I partecipanti al sit - in, che si dicono fortemente penalizzati dagli aumenti determinati dalcarburante, non escludono, anche dopo il nulla di fatto a conclusione dell'incontro che i ...Caro carburanti: sit-in autotrasporto Calabria, penalizzati. Iniziative nei pressi degli svincoli A2 a Gioia Tauro e RosarnoGIOIA TAURO, 23 FEB - Una trentina di autotrasportatori calabresi, aderenti ...I partecipanti al sit-in, che si dicono fortemente penalizzati dagli aumenti determinati dal caro carburante, non escludono, anche dopo il nulla di fatto a conclusione dell’incontro che i ...