Caro carburanti, prosegue la protesta dei camionisti: blocco al casello di Caianello (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – prosegue sull'A1, nel trattato casertano compreso tra Capua e Caianello, la protesta dei camionisti contro il Caro carburante, iniziata nella tarda serata di ieri con un blocco che ha interessato il tratto che va dal casello che conduce all'autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Decine di tir hanno poi proseguito in mattinata la protesta attuando una rallentamento tra Capua e Caianello e poi un blocco del casello di Caianello, con disagi per gli automobilisti; si tratta però di "blocchi mobili", che vengono imposti e poi rimossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

