Caro bollette, Cingolani alla Camera: «Aumenti vertiginosi, il gas costa quattro volte di più» – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Gli Aumenti dei costi dell'energia sono stati vertiginosi. Per il gas si è passati da 20 a 87 euro per megawatt all'ora con punte di 180, quattro volte di più. Per la luce da 61 a 280. Negli ultimi giorni si è attestato a 180-190. Il triplo rispetto a un anno fa». A parlare, in un'informativa urgente, è Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, intervenuto alla Camera sull'incremento dei costi dell'energia e sulle misure adottate per contrastarne gli effetti. Quello che sta accadendo – precisa – «non riguarda solo l'Italia ma quasi tutti i Paesi europei»: «Aumenta il costo delle materie prime energetiche anche grazie alla ripresa che incide poi sui costi dell'energia». Numeri alla mano, per una famiglia si parla del 55 ...

