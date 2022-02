Caro bollette, CasaPound sabato in piazza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – CasaPound Italia sabato 26 febbraio manifesterà nelle principali piazze italiane “per protestare contro le inefficaci misure del Governo sulla crisi energetica”. A Roma la manifestazione si terrà proprio di fronte al Ministero della transizione ecologica alle ore 16.00. “Non è ammissibile che ancora non si sia trovata una soluzione per il Caro bollette – si legge in una nota diffusa dal movimento – mentre il governo perde tempo, attività e famiglie sono sul lastrico. Sono migliaia le imprese già duramente colpite da chiusure forzate e restrizioni, che rischiano di chiudere definitivamente i battenti, con gli ovvi costi sociali ed economici che uno scenario simile comporta. Questo sabato manifestiamo per chiedere al governo di agire subito e per proporre a gran voce di mettere in campo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –Italia26 febbraio manifesterà nelle principali piazze italiane “per protestare contro le inefficaci misure del Governo sulla crisi energetica”. A Roma la manifestazione si terrà proprio di fronte al Ministero della transizione ecologica alle ore 16.00. “Non è ammissibile che ancora non si sia trovata una soluzione per il– si legge in una nota diffusa dal movimento – mentre il governo perde tempo, attività e famiglie sono sul lastrico. Sono migliaia le imprese già duramente colpite da chiusure forzate e restrizioni, che rischiano di chiudere definitivamente i battenti, con gli ovvi costi sociali ed economici che uno scenario simile comporta. Questomanifestiamo per chiedere al governo di agire subito e per proporre a gran voce di mettere in campo ...

