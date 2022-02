Caro benzina, la rivolta degli autotrasportatori: centinaia di tir invadono il Paese. «Bloccheremo le forniture» – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono al secondo giorno di protesta i camionisti italiani che con centinaia di mezzi continuano a manifestare contro il Caro carburante. Sulla Statale 96 e nella zona industriale di Altamura, nel Barese, più di 600 tir battezzati lumaca – perché procedono molto lentamente sulle autostrade del Paese per protestare – proseguono nell’iniziativa che è partita dalla Puglia e che nel giro di poche ore ha coinvolto diverse regioni italiane. «I costi sono così elevati che viaggiare è diventato troppo oneroso e così abbiamo deciso di fermare i mezzi», ha spiegato Gianni Nuzzi, titolare di un’azienda di trasporti ad Altamura e presidente del consorzio di trasportatori Gaa. «Sono più di 600 i mezzi fermi, abbiamo cercato di resistere con le nostre aziende ma non ce la facciamo più». La richiesta dei camionisti riguarda il calo delle accise sul ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono al secondo giorno di protesta i camionisti italiani che condi mezzi continuano a manifestare contro ilcarburante. Sulla Statale 96 e nella zona industriale di Altamura, nel Barese, più di 600 tir battezzati lumaca – perché procedono molto lentamente sulle autostrade delper protestare – proseguono nell’iniziativa che è partita dalla Puglia e che nel giro di poche ore ha coinvolto diverse regioni italiane. «I costi sono così elevati che viaggiare è diventato troppo oneroso e così abbiamo deciso di fermare i mezzi», ha spiegato Gianni Nuzzi, titolare di un’azienda di trasporti ad Altamura e presidente del consorzio di trasportatori Gaa. «Sono più di 600 i mezzi fermi, abbiamo cercato di resistere con le nostre aziende ma non ce la facciamo più». La richiesta dei camionisti riguarda il calo delle accise sul ...

Advertising

SkyTG24 : Caro benzina, 6 sindaci e agricoltori contro blocco autotrasportatori - RaiNews : 'È una vera e propria tragedia perché i prodotti sono già raccolti, confezionati e il mancato arrivo provocherà pen… - GiocatricePerTE : RT @Vito68122235: Il meridione d'Italia alla fine si e' svegliato. Sud in rivolta:Blocchi in 5 regioni contro green pass e caro benzina. ht… - Claire_Red_81 : RT @Vito68122235: Il meridione d'Italia alla fine si e' svegliato. Sud in rivolta:Blocchi in 5 regioni contro green pass e caro benzina. ht… - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Caro benzina, proteste dei camionisti da Nord a Sud. Accoltellato manifestante a Foggia -