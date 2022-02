Caro benzina, gli autotrasportatori protestano a Foggia: tir fermi al casello autostradale – Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua la protesta degli autotrasportatori contro l’aumento del prezzo del gasolio. A Foggia i camionisti hanno deciso di fermare i loro tir al casello autostradale. A loro si sono uniti anche alcuni agricoltori. Durante la protesta una discussione con un automobilista è sfociata in un accoltellamento: l’uomo al volante ha ferito il camionista che è stato trasportato in ospedale. Stando a quanto ricostruito l’automobilista avrebbe cercato di tornare indietro vedendo la colonna di mezzi e si sarebbe imbattuto in diversi manifestanti che procedevano a piedi lungo la carreggiata. A quel punto sarebbe nata una discussione poi degenerata nell’accoltellamento. Il blocco degli autotrasportatori sta coinvolgendo gran parte del centro sud: la situazione, come riporta Il Sole 24 ore, è potenzialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua la protesta deglicontro l’aumento del prezzo del gasolio. Ai camionisti hanno deciso di fermare i loro tir al. A loro si sono uniti anche alcuni agricoltori. Durante la protesta una discussione con un automobilista è sfociata in un accoltellamento: l’uomo al volante ha ferito il camionista che è stato trasportato in ospedale. Stando a quanto ricostruito l’automobilista avrebbe cercato di tornare indietro vedendo la colonna di mezzi e si sarebbe imbattuto in diversi manifestanti che procedevano a piedi lungo la carreggiata. A quel punto sarebbe nata una discussione poi degenerata nell’accoltellamento. Il blocco deglista coinvolgendo gran parte del centro sud: la situazione, come riporta Il Sole 24 ore, è potenzialmente ...

Advertising

SkyTG24 : Caro benzina, 6 sindaci e agricoltori contro blocco autotrasportatori - RaiNews : 'È una vera e propria tragedia perché i prodotti sono già raccolti, confezionati e il mancato arrivo provocherà pen… - SimonaLoRusso1 : RT @Vito68122235: Il meridione d'Italia alla fine si e' svegliato. Sud in rivolta:Blocchi in 5 regioni contro green pass e caro benzina. ht… - Spenk78 : RT @Vito68122235: Il meridione d'Italia alla fine si e' svegliato. Sud in rivolta:Blocchi in 5 regioni contro green pass e caro benzina. ht… - Anam726 : RT @Vito68122235: Il meridione d'Italia alla fine si e' svegliato. Sud in rivolta:Blocchi in 5 regioni contro green pass e caro benzina. ht… -