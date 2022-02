Carnevale al Bioparco di Roma | domenica 27 tante attività per grandi e piccini

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione di27 febbraio 2022 aldisi svolgerannodivertentiper. Le, a cui potrà partecipare tutta la famiglia, saranno a tema mimetismo e adattamenti. I vestiti degli animali Dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato I vestiti degli animali, un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo. Il percorso toccherà giraffe, mandrilli, zebre, la cui particolare striatura è un adattamento sviluppato per confondere i predatori che rimangono disorientati alla vista di un branco in fuga, leopardi del Caucaso, tigri di Sumatra. Un ...

