Advertising

Lopinionista : Carfagna presenta la campagna 'Bentornati al Sud': 'L'Italia riapre le porte, il Mezzogiorno è pronto'… - CarterNicK50 : @rbonacina @VITAnonprofit @mara_carfagna @ConilSud 'il Comune che presenta il progetto qualora dovesse essere ammes… -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna presenta

Il Dubbio

... dall'altro Marasembra aver dimenticato quello che per il Sud ha fatto il governo ... Il 'metodo Draghi', a questo punto, è diventato strutturale: ci siin Consiglio dei Ministri con ...... secondo quanto dichiarato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, sarà ... che risulta efficace solo se l'incremento dei prezzi non, come invece temiamo, carattere ...La procura distrettuale di Catanzaro si appella contro i domiciliari a Giancarlo Pittelli chiedendo di ripristinare gli arresti in carcere ...È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di ...