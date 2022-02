Cardiologo si finge ginecologo | violenze sessuali su 63 donne

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sivaper poter abusare delle sue pazienti. È quanto avveniva a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove un medicoè stato arrestato per essersi finto per anni un, pur non avendo mai preso questa specializzazione, perpetrandosulleche aveva in cura. E tra queste, secondo gli inquirenti, ci sarebbe anche una minorenne. Vi raccomandiamo... Come difendersi se a molestare è il: cosa è normale e cosa no Quando a molestare è il: come capire se il medico sta abusando della propria posizione per difendersi e reagire? E a chi rivolgersi per... ...