Can Yaman conquista il mondo: il ritorno in TV non solo in Italia (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’attore Can Yaman ha già conquistato il mondo. Torna in televisione non solo in Italia: i dettagli Il brillante attore turco, Can Yaman torna a brevissimo in televisione con una nuova serie da non perdere. Dopo aver concluso il 2021 con importanti traguardi professionali, dalla prima autobiografia “Sembra strano anche a me”, al lancio della sua prima linea di profumi “CAN Yaman MANIA”, il suo successo prosegue a gonfie vele. In arrivo infatti ci sono tantissime novità riguardo il suo ritorno in televisione, in Italia e non solo… L’attore e modello è ormai il noto volto del cinema, conosciutissimo in tutto il mondo ma soprattutto amato da ogni generazione. Grazie al suo versatile ed abilissimo talento ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’attore Canha giàto il. Torna in televisione nonin: i dettagli Il brillante attore turco, Cantorna a brevissimo in televisione con una nuova serie da non perdere. Dopo aver concluso il 2021 con importanti traguardi professionali, dalla prima autobiografia “Sembra strano anche a me”, al lancio della sua prima linea di profumi “CANMANIA”, il suo successo prosegue a gonfie vele. In arrivo infatti ci sono tantissime novità riguardo il suoin televisione, ine non… L’attore e modello è ormai il noto volto del cinema, conosciutissimo in tutto ilma soprattutto amato da ogni generazione. Grazie al suo versatile ed abilissimo talento ...

