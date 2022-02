Camorra | sequestro da 30 milioni alle spie per il pizzo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Erano definiti le "per il" perché attraverso le loro aziende raccoglievano i soldi da versare a titolo di estorsione al clan Belforte di Marcianise (Caserta), ed in più organizzavano ...

Erano definiti le "spie per il pizzo" perché attraverso le loro aziende raccoglievano i soldi da versare a titolo di estorsione al clan Belforte di Marcianise (Caserta), ed in più organizzavano ...Il provvedimento ha comportato ildi beni per un valore complessivo stimato in oltre 30 milioni di euro: si tratta di 3 società e 61 immobili nelle province di Caserta, Benevento, Salerno, ...CASERTA (ITALPRESS) – Sequestrati beni per circa 30 milioni di euro a due imprenditori casertani, ritenuti contigui al clan dei Casalesi e “Belforte” di Marcianise. La Direzione Investigativa ...Caserta - Oltre 30 milioni di euro sequestrati a due imprenditori casertani definiti "spie del pizzo". L'Antimafia ha disposto la misura nei confronti di due fratelli impegnati nei settori del cemento ...