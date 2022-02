Camorra | sequestro da 30 milioni a due imprenditori | erano definiti le “spie per il pizzo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta –le “per il” perché attraverso le loro aziende raccoglievano i soldi da versare a titolo di estorsione al clan Belforte di Marcianise (Caserta), ed in più organizzavano incontri tra gliestorti e gli appartenenti alla cosca. È quanto emerso a carico di due fratellioperanti nei settori del cemento e della ristorazione del casertano, per i quali sono scattati sequestri di beni per oltre 30di euro tra case di lusso sulla Costiera amalfitana e auto come Ferrari e Porsche, e la sottoposizione delle loro aziende all’amministrazione giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione misure di prevenzione – e sono stati eseguiti ...