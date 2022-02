Cambiamento climatico | Onu | “Aumento degli incendi estremi del 50% entro il 2100 Bisogna investire maggiormente sulla prevenzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ile dell’uso del suolo renderanno glipiù frequenti e intensi, con unglobale di quellifino 50%la fine del secolo. È quanto si legge nel rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e il partner norvegese Grid-Arendal in vista dell’assemblea Onu sull’Ambiente. Sempre secondo questo rapporto, l’globalepuò arrivare fino al 14%il 2030 e al 30%la fine del 2050. “Gliincontrollabili e devastanti stanno diventando una parte prevista del calendario stagionale in molte parti del mondo”, ha detto Andrew Sullivan, della Commonwealth Scientific and ...