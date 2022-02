Calciomercato Torino | si lavora al colpo a centrocampo | occhi su Veretout

(Di giovedì 24 febbraio 2022), il club granata al lavoro per rinforzare la mediana. Nel mirino Jordan, che può lasciare la Roma Come riferito da Tuttosport, in estate illavorerà per mettere a segno un importantea centrocmapo. L’ultima idea porta a Jordan, che potrebbe lasciare la Roma. Il francese è giocatore gradito a Juric, ma il problema più grande è legato all’ingaggio da 3 milioni percepito dal francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

...Rabiot a duello con Lo Celso ©LaPresseEntriamo nel merito dell'avventura di Adrien Rabiot a: ... Come raccontato su.it nei mesi scorsi, già dalla scorsa estate diversi club di ...Ilsta studiando le strategie per il prossimo anno, dopo che in estate almeno tre big ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 23 febbraio 2022SuperNews ha intervistato Angelo Gregucci, ex difensore di Taranto, Alessandria, Lazio, Torino, Reggiana ... la squadra biancoceleste trova difficoltà a passare da una tipologia di calcio, quella del ...Nel calciomercato estivo Allegri potrebbe puntare sul ritorno a Torino di Emre Can, uno dei suoi pallini nel primo ciclo Juve. Sul piatto potrebbe finire il deludente Moise Kean dopo l’obbligo di ...