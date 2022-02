Calciomercato Roma, in estate Mourinho può perdere un big (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Torino potrebbe cedere Bremer in estate e per tale ragione si guarda intorno, in Serie A, per trovare già un sostituto all’altezza. La squadra del Torino potrebbe subire vari cambiamenti non appena arriverà l’estate. La società, infatti, in questo momento è attenzionata da diversi club europei, che hanno messo nel mirino Gleison Bremer. Il brasiliano è protagonista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Torino potrebbe cedere Bremer ine per tale ragione si guarda intorno, in Serie A, per trovare già un sostituto all’altezza. La squadra del Torino potrebbe subire vari cambiamenti non appena arriverà l’. La società, infatti, in questo momento è attenzionata da diversi club europei, che hanno messo nel mirino Gleison Bremer. Il brasiliano è protagonista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - FabioMeli10 : RT @junews24com: Bremer Juve: indizio importante sul futuro del difensore. Tutti i dettagli - - Dayline1993 : RT @cmdotcom: #Roma, #Mourinho non cambia idea: il primo obiettivo per l'estate resta #Xhaka - junews24com : Bremer Juve: indizio importante sul futuro del difensore. Tutti i dettagli - - PagineRomaniste : Mercato, #Xhaka è il primo obiettivo della Roma in estate #ASRoma #Calciomercato -