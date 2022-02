Calcio: Roma. Shomurodov recupera, Spinazzola in campo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I giallorossi preparano la trasferta di La Spezia: già esaurito il settore ospiti Roma - Dopo aver ritrovato Zaniolo ed El Shaarawy nei giorni scorsi, Josè Mourinho recupera anche l'ultima pedina ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I giallorossi preparano la trasferta di La Spezia: già esaurito il settore ospiti- Dopo aver ritrovato Zaniolo ed El Shaarawy nei giorni scorsi, Josè Mourinhoanche l'ultima pedina ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Calcio: 80 anni Zoff. Gravina 'A lui Premio Bearzot alla carriera' L'ex portiere, campione del mondo nel 1982, lunedì spegnerà le candeline ROMA - Premio "Enzo Bearzot" speciale, alla carriera, per Dino Zoff. A proporlo, in vista dell'... il capo del calcio italiano ha ...

AS Roma: rimpianto Florenzi. Da Karsdorp a Viña ecco i numeri disastrosi dei terzini giallorossi RomaToday Bonatti: “C’è amarezza per il risultato, ma fa parte dello sport” ma questo è il gioco del calcio. Ci tengo a sottolineare, però, la prova della squadra perché è stata stoica secondo me. Ci abbiamo provato fino alla fine, cercando di assestare il colpo del k.o. alla ...

La Torres chiama Michele Ardito per la panchina Chiuso il rapporto con Geppino Marino, che a sua volta aveva sostituito Tore Arca, la Torres femminile si affida a Michele Ardito per cercare di mantenere la serie B conquistata nella stagione passata ...

