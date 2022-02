Calcio | la speaker romanista | ' se Totti e Ilary si separano fatti loro | e gli altri si facciano una vita' **

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dineanche ne abbiamo parlato in radio. Se si separeranno amen e, gli auguriamo tutti ogni felicità. E a chi sta dietro questa storia tutto il giorno suggerisco: fateve 'na". Valentina Catoni,di Tele Radio Stereo, parla così del gossip che sta coinvolgendo da un paio di giorni FrancescoBlasi. "Questa è una città che chiacchiera -dice all'Adnkronos-, siccome non gli bastavano i risultati di Mourinho e la Roma che genera frustrazione ecco la telenovela su". Però comprensibile, "noi romanisti viviamo di senso di appartenenza, lui è il marito ideale per tutte, e padre, amico, fratello ideale. Ilè un ...

Advertising

SopravviviMi : Occasioni prese al volo, occasioni perse, cambi di proprietà, coppe europee, risultati inaspettati. Il calcio non… - fablulo : @ilciccio67 Sono 8 mesi che non si gioca a calcio per colpa dei giocatori, dei dirigenti, dei magazzinieri, dei gia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio speaker

Il Sannio Quotidiano

Sentito l'omaggio del Legnano: ieri lolo ha ricordato all'inizio della partita di ieri contro la Brianza Olginatese e il direttore sportivo Eros Pogliani ha espresso un sentito ...Altrod'angolo per il Cesena con il colpo di testa di Bortolussi deviato in corner. Gavazzi ... Lonon è stato avvisato e ha annunciato la formazione sbagliata. Anche Pierini ha accusato ...Ha fatto di una difficoltà una possibilità. La passione per il calcio lo ha portato a diventare fondatore e capitano dell'Asd Roma Calcio Amputati. Arturo oggi, autore di sei libri, coach e speaker mo ...SENTI CHI PARLA ALLE RADIO – La rubrica di Romanews.eu “Senti chi parla… alle radio” è lo spazio quotidiano in cui potete leggere i commenti sul mondo Roma di speaker e opinionisti protagonisti dell’e ...