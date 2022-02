Calcio donne | Italia ko ai rigori | Svezia vince Algarve Cup

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per tutto il tragitto percorso dalle Azzurre in questa competizione: ...

Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per tutto il tragitto percorso dalle Azzurre in questa competizione: ...... come sempre, il report sulla violenza di genere e omicidi volontari con vittimepubblicato ... Nonostante […] Navigazione articoli, Serie C girone B oggi squadre in campo ma l'...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per tutto il tragitto percorso dalle ...Diretta Italia Svezia donne, risultato finale 6-7 dcr: le scandinave vincono la Algarve Cup 2022 ai rigori, decide l'errore di Annamaria Serturini.