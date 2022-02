Calcio a 5, Serie A: la Feldi Eboli batte la capolista Petrarca, l’Olimpus Roma regola il Futsal Pescara (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nei posticipi della 18esima giornata della Serie A di Calcio a 5, nonostante le due sole partite in agenda, è letteralmente successo di tutto. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Feldi Eboli-Syn Bios Petrarca e Olimpus Roma-Futsal Pescara. I campani hanno battuto col punteggio di 4-3 la capolista. Una serata magica per gli uomini di Sampieri, capaci di andare dapprima sul 4-1, con Trentin e Romano scatenati, e poi di resistere al rientro dei veneti, abili nel trovare il 4-3 prima dell’inizio della ripresa, ma poi incapaci – nei successivi venti minuti – di pungere in qualche modo per arrivare al pareggio. Stesso risultato e stesse emozioni anche in Olimpus Roma-Futsal ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nei posticipi della 18esima giornata dellaA dia 5, nonostante le due sole partite in agenda, è letteralmente successo di tutto. Andiamo a vedere come sono andate le cose in-Syn Biose Olimpus. I campani hanno battuto col punteggio di 4-3 la. Una serata magica per gli uomini di Sampieri, capaci di andare dapprima sul 4-1, con Trentin eno scatenati, e poi di resistere al rientro dei veneti, abili nel trovare il 4-3 prima dell’inizio della ripresa, ma poi incapaci – nei successivi venti minuti – di pungere in qualche modo per arrivare al pareggio. Stesso risultato e stesse emozioni anche in Olimpus...

Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic un po' Vieri e un po' Ibra. E con un che di Haaland... Che sfida, per 10 anni! - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - Gazzetta_it : Mauro: 'È stata una Juve ad altezza Champions. Può farcela per un motivo: Dusan' - Giulio_Nosotti : RT @sportli26181512: Serie C, cade la Reggiana: Modena capolista solitaria del Girone B: I recuperi della 22ª giornata regalano ai giallobl… - sportli26181512 : Serie C, cade la Reggiana: Modena capolista solitaria del Girone B: I recuperi della 22ª giornata regalano ai giall… -