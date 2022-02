Cagliari, Lovato convince: possibile rinnovo annuale? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteo Lovato ha conquistato il Cagliari con la sua tecnica: possibile rinnovo per un altro anno con l’Atalanta? Dal mercato invernale è arrivato a Cagliari Matteo Lovato. Il difensore centrale arrivato in Sardegna per giocare con continuità, sta stupendo tutti per le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari potrebbe rinnovare di un altro anno il prestito di Lovato dall’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteoha conquistato ilcon la sua tecnica:per un altro anno con l’Atalanta? Dal mercato invernale è arrivato aMatteo. Il difensore centrale arrivato in Sardegna per giocare con continuità, sta stupendo tutti per le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, ilpotrebbe rinnovare di un altro anno il prestito didall’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari, squadra in evoluzione grazie a Lovato e Goldaniga ma non solo - CagliariNews24 : #Lovato, è scattata la scintilla: possibile rinnovo per un altro anno? - brunofernandovf : 7)Giorgio Altare Arrivato al Cagliari dal Genoa dopo due prestiti in lega pro da quando il Cagliari con l'arrivo d… - Alfred42257473 : RT @matchcorner: ???? Cagliari XI: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro ???? N… - FarinaAntonello : @Clotild75026688 @AlessandroIsla @CagliariCalcio 2) un Brescia Cagliari di qualche anno fa era stato fratturato Des… -