Burnley Tottenham 1-0 | altra sconfitta per Conte e Champions League che si allontana

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)per ildi Antonioche siancora di più Ildi Antonio, come altre squadre di Premier, sono scese in campo questo mercoledì per giocare alcune partite da recuperare. Per gli Spurs non è andata come ci si aspettava:a sorpresa sul campo delper 1 a 0. La formazione di Antonioarrivava a questo match da ottava in classifica a -3 dalla zona europea e affrontava unche si divideva l’ultimo posto in classifica con il Norwich. Con questagli Spurs rimangono ottavi, ma a -7 dal Manchester United che occupa il ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Altra sconfitta per ildi Antonio Conte e Champions League che si allontana ancora di più Ildi Antonio Conte, come altre squadre di Premier League, sono scese in campo questo mercoledì per giocare alcune partite da recuperare. Per gli Spurs non è andata come ci si ...(Inghilterra) - Sotto la pioggia battente ildi Antonio Conte torna a conoscere la sconfitta non riuscendo a dare seguito, nella rincorsa al sogno Champions (il quarto posto dello ...Gli Spurs cadono sul campo del Burnley penultimo in classifica con goal di Mee. Infortunio per Bentancur. Il Tottenham non riesce a dare continuità alla vittoria sul campo del Manchester City e va sub ...PREMIER LEAGUE - Primo tempo molto noioso, ma nella ripresa si accendono le due squadre. Occasioni per Kane, Kulusevski, Son e non solo, ma il Burnley è sempre ...