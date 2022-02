Brozovic | il rinnovo si avvicina? C’è una novità!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ore decisive per stabilire se Marcelofesteggerà il decimo (più uno) anniversario con l’Inter o meno. Il regista, che è legato all’Inter dal 2015, potrebbe infatti essere pronto per firmare fino al 2026.– InterI documenti sono già stati redatti e l‘avvocatessa croata che si occupa degli interessi del centrocampista ha completato l’iter di registrazione all’albo degli agenti della FIGC. Dei tanti e soliti passi di, non resta che pazientare per l’ultimo e il più decisivo. L'avvocatessa croata che cura interessi di #ha completato l'iter di registrazione all'albo degli agenti della FIGC. Era l'ultimo step formale per ildel croato con l'#Inter fino al 2026. Appena ...

In questi giorni sembra essere più vicino ildel centrocampista croato Marceloe Federico Dimarco ha voluto dire cosa pensa del suo compagno di squadra 'per noi è un ...1 Intervistato da SportMediaset , Federico Dimarco ha parlato anche di Marcelo, vicino alcon l' Inter : 'Per noi è fondamentale, forti come lui ce ne sono pochi in Europa. La società ha fatto la scelta giusta e lui è contento di rimanere qua'.Il centrocampista croato è vicino al rinnovo con la società nerazzurra, ma alcune società avevano bussato alla porta di viale della Liberazione ...Il Milan rischia di perdere Kessie e Romagnoli, Cuadrado e De Sciglio verso il rinnovo, giochi aperti per Bernardeschi ...