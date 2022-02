Briganti | nuova serie Netflix

(Di mercoledì 23 febbraio 2022): laitaliana targata, scritta dai GRAMS*, annuncia l’inizio delle riprese E’ di genere crime western laitaliana, composta da sei episodi e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos s.r.l. Le riprese si terranno in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò grazie anche al contributo dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission.sarà disponibile nel 2023 su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La trama diAmbientato nel Sud Italia di metà Ottocento,è un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. ...

Advertising

NetflixIT : ?? CIAK, AZIONE! Iniziano le riprese di Briganti, un racconto EPICO e ricco d’azione, una nuova serie italiana scrit… - RBcasting : 'Briganti', inizio riprese per la nuova serie Netflix. Scritta dai GRAMS e diretta da Antonio Le Fosse, Steve Saint… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Briganti: Netflix annuncia l’inizio delle riprese della nuova serie crime-western - VISIONAIRLauraB : #sapevatelo #visionair #visionews #Netflix annuncia l'inizio delle riprese per la #serietv italiana #Briganti. Sco… - moviestruckers : #Briganti: Netflix annuncia l’inizio delle riprese della nuova serie italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Briganti nuova

Netflix ha annunciato oggi l'inizio delle riprese di '' ,serie originale italiana scritta dai GRAMS (il collettivo Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol). Alla regia Antonio Le Fosse , Steve ...Netflix ha appena annunciato l' inizio delle riprese di, laserie italiana di genere crime - western, composta da 6 episodi, e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos. La sceneggiatura è firmata dai GRAMS*, il ...E’ di genere crime western la nuova serie italiana Briganti, composta da sei episodi e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos s.r.l. Le riprese si terranno in Puglia, tra Lecce, ...L’Isola dei Famosi, ecco chi è la nota soubrette. Una soubrette che ha scritto la storia del varietà italiano ha annunciato in un’intervista al magazine NuovoTv al sua prossima partenza per il reality ...