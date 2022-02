Brescia, arrestato il sindaco di Berzo Demo. L’accusa: “Irregolarità nella gestione delle gare di appalto del comune” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arrestati il sindaco di Berzo Demo (Brescia) e il responsabile del servizio del settore tecnico manutentivo e patrimonio dello stesso comune: i reati di cui sono imputati gli accusati sono turbata libertà degli incanti – ovvero una condotta finalizzata ad aggiudicarsi una gara d’appalto in modo irregolare – e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’arresto è avvenuto a seguito di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che è stata eseguita i carabinieri di Breno. Da questa mattina quindi gli indagati si trovano agli arresti domiciliari. L’indagine sul caso era incominciata un anno fa, nel febbraio 2021, e si era conclusa nel mese di giugno: gli agenti avevano indagato 5 persone (in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arrestati ildi) e il responsabile del servizio del settore tecnico manutentivo e patrimonio dello stesso: i reati di cui sono imputati gli accusati sono turbata libertà degli incanti – ovvero una condotta finalizzata ad aggiudicarsi una gara d’in modo irregolare – e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’arresto è avvenuto a seguito di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, che è stata eseguita i carabinieri di Breno. Da questa mattina quindi gli indagati si trovano agli arresti domiciliari. L’indagine sul caso era incominciata un anno fa, nel febbraio 2021, e si era conclusa nel mese di giugno: gli agenti avevano indagato 5 persone (in ...

Advertising

quibresciait : Ubriaco e seminudo in via San Faustino: arrestato 24enne - Serata movimentata nel centro di Brescia dove un uomo de… - PiacereIseo : Palazzolo, accoltella il figlio da ubriaco: arrestato 47enne - Giornale di Brescia - BresciaOggiIT : +++ Accoltella il figlio a Palazzolo #Brescia : arrestato il padre per tentato omicidio - BresciaOggiIT : #Brescia Il nipote arrestato con panetti di hashish. La nonna: «Lui me lo regala e io ne fumo, è un antidolorifico»… - quibresciait : Carmine, pusher nordafricano arrestato per 23 volte - Ricca collezione di arresti per un marocchino 47enne, sorpres… -