Bosch, oltre 250 milioni per produrre semiconduttori a ReutlingEN (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MILANO - Per affrontare l'attuale carenza globale di chip, Bosch prevede di ampliare ulteriormente la propria fabbrica di wafer a ReutlingEN. oltre un quarto di miliardo di euro sarà investito nella ... Leggi su motori.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MILANO - Per affrontare l'attuale carenza globale di chip,prevede di ampliare ulteriormente la propria fabbrica di wafer aun quarto di miliardo di euro sarà investito nella ...

A ottobre dello scorso anno Bosch ha annunciato che avrebbe investito oltre 400 milioni di euro solo nel 2022 a Dresda e Reutlingen, in Germania, e a Penang, in Malesia. Circa 50 milioni di euro di ...

MILANO (ITALPRESS) - Per affrontare l'attuale carenza globale di chip, Bosch prevede di ampliare ulteriormente la propria fabbrica di wafer a Reutlingen.

