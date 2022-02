Borja Prado nuovo presidente di Mediaset España | Paolo Vasile confermato ad

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)alla presidenza diExpansiòn, pagina 9, di J.M.Italia proporrà oggi la nomina dicomedi, sostituendo Alejandro Echevarría, che ha tenuto la presidenza del gruppo che possiede Telecinco e Cuatro negli ultimi 26 anni. Il cambio di presidenza del gruppo audiovisivo, controllato dalla famiglia Berlusconi, sarà ratificato dall’assemblea degli azionisti che si terrà in aprile., exdi Endesa, è stato amministratore difino all’ingresso in Borsa nel 2005, prima come amministratore indipendente e, dal 2018, come amministratore ...

Cambio di poltrone nella Galassia MediaForEurope Il numero uno di Peninsula, fondo di private equity con 3 miliardi di asset in gestione già presente in Italia con quote in diverse società tra cui Italo, Kiko Milano, Azimut, Guala Closures e Garofalo Healthcare , ...Madrid, 22 feb 08:47 - La famiglia Berlusconi avrebbe scelto come nuovo presidente di Mediaset Spagna l'ex presidente di Endesa,, in sostituzione di...Il primo è un uomo di finanza. Il secondo è considerato, in assoluto, il miglior dirigente televisivo del Biscione. Tanto che molti ne invocavano il ritorno in Italia. E, invece, resta alla guida di ...El ‘ascenso’ de Borja Prado en Mediaset España –donde es consejero dominical- supondrá una mejora de sus ingresos dentro de la compañía. Salvo sorpresa, el ...