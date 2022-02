Bonus da 600 euro dal medico di famiglia: come averlo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bonus psicologico da 600 euro per chi soffre di ansia, stress e depressione. Si tratta di un Bonus che si può richiedere al medico di famiglia, vediamo come funziona. Il Bonus psicologico da 600 euro può essere richiesto da tutte le persone che hanno avuto delle conseguenze dalla pandemia Covid. Il nuovo Bonus è arrivato col decreto milleproroghe nella quale il governo ha stanziato le risorse per dare un contributo alle persone che soffrono di ansia, depressione dopo la pandemia da coronavirus. Ma come si fa ad ottenere il Bonus psicologico da 600 euro? Per prima cosa bisogna rivolgersi al proprio medico di famigli che dovrà prescrivere la necessità dell’aiuto dello ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022)psicologico da 600per chi soffre di ansia, stress e depressione. Si tratta di unche si può richiedere aldi, vediamofunziona. Ilpsicologico da 600può essere richiesto da tutte le persone che hanno avuto delle conseguenze dalla pandemia Covid. Il nuovoè arrivato col decreto milleproroghe nella quale il governo ha stanziato le risorse per dare un contributo alle persone che soffrono di ansia, depressione dopo la pandemia da coronavirus. Masi fa ad ottenere ilpsicologico da 600? Per prima cosa bisogna rivolgersi al propriodi famigli che dovrà prescrivere la necessità dell’aiuto dello ...

