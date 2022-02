Bonifica da ordigni bellici” | e a Fiumara Grande scoppia il caos

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiumicino – Avete mai pensato di poter avere una bomba in giardino? No? Neanche i residenti di Passo della Sentinella, che quando stamattina hanno visto posizionare cartelli con la scritta “da” si sono preoccupati, per usare un eufemismo. In realtà il pericolo vero non c’è, ma c’è invece la solita storia tutta italiana della mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Nello specifico, il Consorzio di(è scritto sul cartello, ma senza timbri o laccature di ufficialità) avrebbe dato mandato di eseguire questi lavori preliminari (che, in verità, sono prassi normale per ogni lavoro che debba toccare il sottosuolo) per poi passare alla posa in opera di tubi – per opere idrauliche – che passando per via Scagliosi devono arrivare fino al Tevere. Peccato che nessuno ne sapesse nulla, e quando ...