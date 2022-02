Bomba Serale Amici, Maria si tiene Stefano De Martino e fa fuori Stash e Emanuele Filiberto. Ecco chi mette al loro posto, Fan in delirio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La perenne competizione tra la Rai e la Mediaset perde di valore quando c’è di mezzo Maria De Filippi, che ancora una volta vuole Stefano De Martino come giudice nella sua scuola per giovani talenti. L’anno scorso il presentatore era affiancato in questo ruolo da Emanuele Filiberto di Savoia e da Stash dei Colors. Quest’anno ancora non è certa la giuria al completo, quel che sembra confermato, per il momento, è proprio il suo ritorno ad Amici. Del resto, è qui che la vita del giovane partenopeo è cambiata completamente, quando nel 2009 ha fatto il suo ingresso nel programma. Stefano De Martino ha assunto diversi ruoli ad Amici. Prima è stato studente di ballo, poi è diventato ballerino professionista. Successivamente, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La perenne competizione tra la Rai e la Mediaset perde di valore quando c’è di mezzoDe Filippi, che ancora una volta vuoleDecome giudice nella sua scuola per giovani talenti. L’anno scorso il presentatore era affiancato in questo ruolo dadi Savoia e dadei Colors. Quest’anno ancora non è certa la giuria al completo, quel che sembra confermato, per il momento, è proprio il suo ritorno ad. Del resto, è qui che la vita del giovane partenopeo è cambiata completamente, quando nel 2009 ha fatto il suo ingresso nel programma.Deha assunto diversi ruoli ad. Prima è stato studente di ballo, poi è diventato ballerino professionista. Successivamente, ...

