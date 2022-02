Bomba Ilary e Totti | parla l’ex marito della nuova fiamma | “Ecco come Noemi l’ha incastrato Mi dispiace per i bambini” Fan sotto choc

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La telenovela incentrata sulla presunta fine del matrimonio tra FrancescoBlasi è appena cominciata. Nuovi tasselli si aggiungono a completare la vicenda: dopo la stringata smentita delcalciatore arrivano adesso le parole delpresuntadel Campione del Mondo 2006.ha reagito alla notiziapossibile liaison tra la sua ex moglie ebionda, colei di cui sarebbe innamorato Francesco, ha rilasciato un’intervista al Messaggero all’indomanidiffusione delle voci che vedono la sua ex ...

Advertising

infoitcultura : Ilary e Totti, ultimi gossip bomba: la verità su Noemi e le liti con la suocera - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Totti e #Ilary #dagospia rilancia: è tutto vero e c'è anche di più. Ecco le ultime notizie bomba #Gossip - ParliamoDiNews : Ilary e Totti, ultimi gossip bomba: la verità su Noemi e le liti con la suocera #FrancescoTotti #ilaryblasi - Andrea42735511 : Totti e Ilary, Dagospia rilancia: è tutto vero e c'è anche di più. Ecco le ultime notizie bomba - Il Tempo - 01CARLA10 : RT @tempoweb: #Totti e #Ilary #dagospia rilancia: è tutto vero e c'è anche di più. Ecco le ultime notizie bomba #Gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Ilary

In questi giorni è esplosa la '' del possibile matrimonio . Per Berlusconi sarebbe il terzo ...che avrebbe fatto perdere la testa al Pupone e che fisicamente ricorda tanto (forse troppo)...TraBlasi e Francesco Totti siamo quasi alla 'guerra dei cloni'. La separazione (molto presunta) della conduttrice Mediaset e dell'ex capitano della Roma , sposati da 16 anni e insieme da 20, fino a ...Dagospia fa inoltre sapere che Fiorella, la madre di Francesco, non ha mai provato troppa simpatia per la nuora Ilary Blasi Secondo qualcuno la crisi è più reale che mai e la smentita del Pupone ...Sono giorni intensi quelli che vedono protagonisti del gossip Ilary Blasi e Francesco Totti, finiti al centro del mirino dopo la bomba lanciata da Dagospia da poco più di 48 ore. Una delle coppie più ...