Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Bollettino con i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus in Veneto aggiornato alla giornata di mercoledì 23 febbraio 2022. Va avanti l’opera di monitoraggio e il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano nel dettaglio 4.593 nuovi contagi, 13 morti, 54 ricoverati in terapia intensiva, 740 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 64.405 gli attualmente positivi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilcon i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus inaggiornato alla giornata di232022. Va avanti l’opera di monitoraggio e il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano nel dettaglio 4.593 nuovi, 13, 54 ricoverati in terapia intensiva, 740 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 64.405 gli attualmente positivi. SportFace.

