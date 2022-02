Bollettino Covid oggi | mercoledì 23 febbraio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilrelativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di232022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno, importanti per valutare l’impatto dell’emergenza pandemica sul paese.si registrano 49.040 nuovi, 252, 119.280, 136.234 tamponi molecolari, 886 in terapia intensiva, 12.527 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 70.370 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.221.423. ILE I NUMERI ODIERNI,...

Advertising

news_bologna : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 23 febbraio: 3.201 contagi, 29 morti - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 23 FEBBRAIO / NESSUN DECESSO / 397 NUOVI CONTAGI / I P… - StefaniaFalone : Covid, il bollettino di oggi 23 febbraio: 49.040 contagi e 252 morti: tasso di positività sale al 10,2%… - BJLiguria : Bollettino Covid: 1.177 nuovi positivi, otto decessi - - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 49.040 nuovi contagi e 252 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sky Tg24

E' quanto si legge nelsull'emergenzaemesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl. TRENTINO Scarica il documento ALTO ADIGE L'Alto Adige registra altri 4 decessi (2 uomini e 2 ...Numeridella regione Sono 523 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 23 febbraio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.997 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 523 guarigioni. I ...Il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di mercoledì 23 febbraio 2022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva ...Covid in Italia: il bollettino di oggi 23 febbraio 2022: sono 49.040 i contagi regitrati in 24 ore e 252 i morti. Lo comunica il ministero della Salute. I dati ...