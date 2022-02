Bollettino Covid, 5.272 nuovi positivi in Sicilia: 308 a Ragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ragusa – Altri 308 nuovi positivi in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Sono annunciati nel Bollettino del Ministero della Salute e fanno parte dei 5.272 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.204 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.795. Il tasso di positività scende al 14,1% ieri era al 17,3%. L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 231.878 con un decremento di 16.059 casi. I guariti sono 21.449 mentre le vittime sono 38 e portano il totale dei decessi a 9.348. Sul fronte ospedaliero sono 1.215 ricoverati, con 39 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, con quattro caso in meno rispetto ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Altri 308in provincia dinelle ultime 24 ore. Sono annunciati neldel Ministero della Salute e fanno parte dei 5.272casi di19 registrati a fronte di 37.204 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 5.795. Il tasso dità scende al 14,1% ieri era al 17,3%. L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attualisono 231.878 con un decremento di 16.059 casi. I guariti sono 21.449 mentre le vittime sono 38 e portano il totale dei decessi a 9.348. Sul fronte ospedaliero sono 1.215 ricoverati, con 39 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, con quattro caso in meno rispetto ...

