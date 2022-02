Blanco risponde a quelli che pensano che stia insieme a Mahmood (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A Vanity Fair Blanco fa chiarezza La vittoria al Festival di Sanremo con Brividi, i primi posti in classifica, i sold out per quanto riguarda le date del tour e a maggio l’esperienza a l’Eurovision Song Contest. Mahmood e Blanco si stanno godendo il momento e questa settimana hanno posato insieme sulla cover di Vanity L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A Vanity Fairfa chiarezza La vittoria al Festival di Sanremo con Brividi, i primi posti in classifica, i sold out per quanto riguarda le date del tour e a maggio l’esperienza a l’Eurovision Song Contest.si stanno godendo il momento e questa settimana hanno posatosulla cover di Vanity L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

martinacarnile : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… - imtvdforever : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… - helennnnn_5 : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… - LokiandBucky_ : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… - timeisdanciing : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… -